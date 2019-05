De Meo: 'Auto per milioni, non milionari

(ANSA) - BARCELLONA, 10 MAG - "Il compito di Seat è costruire auto elettriche per milioni, non per milionari: quel compito lo lasciamo a Lamborghini...". A riassumere con una battuta e un sorriso la strategia del Gruppo Volkswagen per i prossimi anni è Luca De Meo, presidente del marchio spagnolo al Salone di Barcellona. "Ibrida o elettrica, hi-tech, curata nel design e accessibile economicamente. Nei prossimi 10-15 anni la struttura dell'offerta sarà molto variegata nelle motorizzazioni". Quanto alle prospettive del Gruppo Wolfsburg, Di Meo spiega che qui "Volkswagen espone solo concept car. Auto che il pubblico non vede in concessionaria, ma che già esistono e arriveranno sul mercato nei prossimi 2-3 anni. In Spagna e in Italia saranno lanciate 35 vetture tra ibridi ed elettrici puri. L'investimento di Volkswagen per l'elettrificazione è di 30 miliardi di euro entro il 2025". Nella della strategia del Gruppo, De Meo chiarisce che tra gli obiettivi di Seat "c'è quello di rendere le nuove auto sempre più accessibili economicamente.