Count down per il salvataggio di Carige, interesse da 3 fondi

E' lotta contro il tempo per il salvataggio di Carige, all'indomani del passo indietro di Blackrock. I commissari sono al lavoro perché si concretizzi un'offerta privata e si sonda in particolare una possibile 'promozione' a protagonisti di fondi istituzionali già in partita come possibili co-investitori di Blackrock. Si tratterebbe in particolare di tre fondi internazionali con un profilo da 'private equity'. Bce aveva dato una proroga a Blackrock per la presentazione dell'offerta vincolante al 17 maggio: svanito il fondo Usa non c'è più neppure la scadenza di venerdì prossimo e si attende ora di capire il quadro, con l'attesa comunque di tempi molto stretti. L'attività della banca mostra comunque una buona tenuta senza segnali di tensione agli sportelli: il commissario Raffaele Lener ha chiarito che la liquidità è rimasta stabile dopo il passo indietro di Blackrock, con una reazione positiva sia dei dipendenti e sia dei clienti.

I contatti su Carige proseguono però a tutti i livelli, mentre resta sullo sfondo l'ipotesi di un salvataggio 'di sistema' da parte delle altre banche. Ieri lo ha evocato l'ad di Unicredit Jean Pierr Mustier, dicendosi pronto a giocare un ruolo, se richiesto, "purché su basi eque e proporzionali". "Mi pare difficile che una banca delle dimensioni e dell'importanza di Bper possa sottrarsi", a un intervento di sistema su Carige ha detto in giornata Carlo Cimbri, a.d di Unipol (proiettata verso il 20% di Bper). "No comment" dal presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, mentre solo recentemente il ceo Carlo Messina ha escluso nuovi investimenti in Carige. Uno sforzo su Carige è comunque già stato compiuto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, che lunedì ha già dato l'ok all'operazione Blackrock convocando il 14 maggio l'assemblea delle banche investitrici dello Schema volontario, per convertire in capitale 313,2 su 318,2 milioni dell'obbligazione subordinata comprata a novembre, in origine prestito ponte per il previsto aumento di capitale da 400 milioni, poi però bocciato all'assemblea di dicembre. Lunedì prossimo il comitato di gestione del Fitd si riunirà nuovamente per fare il punto sul da farsi, mentre resta ancora in agenda l'assemblea del 14.

In ultima istanza rimane lo scenario del salvataggio di Stato con 1 miliardo già stanziato dal decreto Carige convertito in legge, pur con l'incognita del necessario via libera Ue. "Non si può escludere nulla", ha detto sulla nazionalizzazione il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, genovese. Ieri comunque il premier Giuseppe Conte aveva indicato come "all'ordine del giorno" una soluzione di mercato su Carige. "Si va avanti per soluzioni private", aveva detto anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il costo di una eventuale ricapitalizzazione precauzionale di Carige sarebbe comunque ben superiore ai 630 milioni del piano dei commissari o dei 720 milioni del naufragato progetto Blackrock: si stima 1,3 miliardi, secondo fonti finanziarie, perché con un intervento pubblico il capitale dovrebbe essere ricostruito partendo dallo scenario avverso degli stress test (non divulgati). Sul fronte sindacale, intanto, Uilca ha chiesto una nuova proroga alla Bce, mentre il segretario Uil Carmelo Barbagallo ha riproposto la creazione di uno strumento pubblico, "una struttura nazionale che possa essere un contenitore per salvare queste aziende e quando ci sono le condizioni rimetterle sul mercato in modo da non farsi depredare da una globalizzazione selvaggia".