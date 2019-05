Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo

(ANSA) - TOKYO, 10 MAG - La Borsa di Tokyo apre l'ultima seduta della settimana con un tentativo di recupero, mentre non si attenuano le speranze degli investitori per il raggiungimento di un accordo sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti per evitare l'entrata in vigore di nuovi dazi. Il Nikkei avanza dello 0,22% a quota 22.447,16, aggiungendo 43 punti. Sul mercato dei cambi continua la fase di rivalutazione dello yen, sul dollaro a 109,80 e sull'euro a 123,10.