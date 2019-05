Borsa: Milano dimezza rialzo, giù Fca

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Dimezza il rialzo Piazza Affari (Ftse Mib +0,5%) rallentata dal passo indietro di Fca (-1,5%), che insieme agli altri titoli del settore in Europa, sconta i timori per il negoziato tra Cina e Usa sui dazi. Segno meno anche per Amplifon (-1,94%), Recordati (-1,47%), Banco Bpm (-0,4%) ed Eni (-0,2%). In rialzo Unipol (+4,2%) insieme a UnipolSai (+4,32%) nel giorno della presentazione del piano industriale, mentre Ferragamo (+2,95%), Moncler (+3,18%) e Azimut (+2,4%) procedono sull'onda lunga della trimestrale, presentata anche da Falck Renewables (+7%) e Safilo (-5,81%).

Debole Fiera Milano (-4,75%).