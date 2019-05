Borsa: Milano chiude positiva con Unipol

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Piazza Affari ha chiuso i rialzo l'ultima seduta della settimana (Ftse Mib +0,28% a 20.874 punti), tra scambi in calo per 2 miliardi di euro di controvalore, inferiori a quelli degli ultimi 4 giorni. In rialzo lo spread a 272,6 punti. Gli acquisti si sono concentrati su Unipol (+3,84%) e UnipolSai (+3,85%) dopo la presentazione del piano industriale da parte dell'amministratore delegato Carlo Cimbri, che ha annunciato l'intenzione di salire al 20% di Bper (-1,1%) entro la fine di giugno. Effetto conti trimestrali su Moncler (+3,21%). Bene anche Terna (+2,37%), che li ha diffusi ieri insieme ad Azimut (+1,66%). Bene anche Hera (+2,36%), Buzzi (+2,23%), Snam (+1,57%) e, tra i titoli a minor capitalizzazione, Falck Renewables (+7,93%), all'indomani della trimestrale, diffusa anche da Safilo (-7,22%). Passo indietro di Fca (-1,5%) dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi. Il rialzo del greggio non ha favorito Eni (-0,41%) e Saipem (-0,82%) dopo l'incidente su una nave nel Mar Caspio.