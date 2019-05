Borsa: Europa apre in rialzo

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Apertura in rialzo per le principali Borse europee: a Parigi l'indice Cac 40 guadagna lo 0,76%, a Francoforte il Dax l'1,04%. A Londra il Ftse 100 a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni è in rialzo di quasi mezzo punto percentuale (+0,45%).