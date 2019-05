Atlantia:utile sale a 249 mln,ricavi +4%

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il gruppo Atlantia chiude il primo trimestre con ricavi operativi pari a 2.591 milioni di euro (+4% escludendo Abertis, consolidato a fine ottobre 2018) e un utile di pertinenza del gruppo pari a 249 milioni di euro, in aumento di 32 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica il gruppo dopo il cda. Il margine operativo lordo si attesta a 1.561 milioni di euro, in aumento di 756 milioni (+3% su base omogenea escludendo il gruppo Abertis e +7% su base omogenea proforma includendo il gruppo Abertis). Il traffico sulla rete autostradale italiana è cresciuto del 2% con ricavi operativi pari a 896 milioni di euro (+3%). Tra gli altri Paesi in cui è attivo il gruppo, il traffico sulla rete autostradale aumenta del 5,1% in Spagna, dell'1,6% in Francia, del 2,8% in Polonia, del 3% in Cile e del 2,3% in Brasile. Quanto al traffico aeroportuale, aumenta del 3,5% negli Aeroporti di Roma (ricavi operativi pari a 198 milioni, +4%) e del 4% negli Aeroports de la Cote d'Azur.