Zuckerberg in visita a Luxottica Agordo

(ANSA) - BELLUNO, 9 MAG - Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, si trova oggi nella sede di Agordo di Luxottica. E' arrivato in elicottero intorno alle 13 accompagnato dal patron Leonardo del Vecchio con il quale sta visitando lo stabilimento, intrattenendosi a parlare con i vertici e le maestranze del gruppo. Mister Facebook ha voluto vedere da vicino la realtà produttiva di Luxottica, manifestando interesse per la storia professionale che ha permesso a Del Vecchio di affermare la sua azienda come leader mondiale nel settore dell'occhialeria.(ANSA).