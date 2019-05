Terna: utile trimestre sale a 186 mln

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Terna ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di Gruppo di 186 milioni, in crescita dell'1,8% rispetto allo stesso trimestre del 2018, ricavi in crescita del 2,7% a 537 milioni e un Ebitda in aumento del 2,7% a 420,2 milioni. Lo si legge nella nota diffusa al termine del cda della società che ha approvato i risultati al 31 marzo.

Gli investimenti complessivi realizzati nel primo trimestre sono pari a 164,4 milioni, in aumento del 16,1% dai 141,6 milioni dello stesso periodo dell'esercizio precedente. Tra i principali progetti del periodo - si legge nella nota - si segnalano gli avanzamenti dei cantieri per le interconnessioni elettriche Italia-Francia e Italia-Montenegro e i lavori per la razionalizzazione della rete elettrica della città di Roma.

"Sono molto soddisfatto dei positivi risultati del primo trimestre dell'anno che confermano il virtuoso percorso di crescita già delineato nel Piano Strategico 2019-2023", ha commentato l'a.d. e direttore generale di Terna Luigi Ferraris.