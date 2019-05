Carige:Tria, si lavora soluzione mercato

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - I commissari di Carige stanno lavorando ad una soluzione di mercato e ci sono le condizioni anche se poi giocano molti fattori, tra questi i tempi non troppo lunghi. Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria sul ritiro di BlackRock dal dossier Carige. Il ministro rimane fiducioso perchè i commissari hanno fatto un gran lavoro proprio per l'ingresso del fondo Usa e perchè ci sono le condizioni oggettive per una soluzione di mercato con convenienze per eventuali investitori.