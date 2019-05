Borsa:Europa chiude in calo, pesano dazi

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Le Borse europee chiudono le contrattazioni in forte calo in scia con Wall Street. Gli investitori temono una guerra commerciale tra Usa e Cina dopo le ultime affermazioni del presidente statunitense Donald Trump. In rosso Parigi (-1,93%), Francoforte (-1,69%), Madrid (-1,43%) e Londra (-0,87%). Sul fronte valutario è in lieve rialzo l'euro sul dollaro a 1,123 a Londra.