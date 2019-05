Borsa:Asia in calo con tensioni Usa-Cina

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Investitori esteri in fuga dalla Cina e le Borse in Asia chiudono un'ennesima seduta, la quarta consecutiva, in calo. Tokyo ha perso lo 0,93%, Hong Kong l'1,8%, Shanghai lo 0,9%, Taiwan l'1,74 per cento. La tensione tra le due maggiori economie del mondo, Cina e Usa, resta alta, le parole di Trump sono dure e lo yuan scivola al suo punto più basso da gennaio. Sul listino giapponese la discesa è guidata da Toyota e Honda. In Cina gli ordini in vendita più consistenti sono su Kweichow Moutai, la società statale che produce grappa e sul colosso Ping An Insurance.