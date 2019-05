Borsa: Europa rallenta con Wall Street

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Le Borse europee rallentano dopo l'avvio in calo di Wall Street. Sui listini pesano i timori per una guerra sui dazi tra Usa e Cina che inciderebbe negativamente anche sulla crescita economica globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro si attesta a 1,1203 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,3%. In rosso Parigi (-1,7%), Milano (-1,5%), Francoforte (-1,3%), Madrid (-1,2%) e Londra (-0,6%). Le Borse del Vecchio continente sono appesantite dal calo del settore dell'auto (-2,9%), della finanza (-1,9%) e l'hi-tech (-1,3%).

A Piazza Affari andamento negativo per le banche, dopo i conti del primo trimestre e le tensioni sui titoli di stato con l'aumento dello spread. In fondo al listino Banco Bpm (-7%), Ubi (-3%), Intesa (-2,5%) e Unicredit (-1,1%). Male anche il comparto dell'auto e della componentistica dove soffrono Pirelli (-4%), Fca (-3,7%) e Cnh (-3,4%). Svetta Leonardo (+4%) dopo la performance positiva dei conti del primo trimestre.