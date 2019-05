Ubi Banca, utile trimestre batte attese

Ubi Banca ha chiuso il primo trimestre con un utile di 82,2 milioni di euro, superiore ai 50 milioni di euro attesi dagli analisti, ma in calo del 30,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Sul risultato hanno pesato oneri non ricorrenti per 42,6 milioni legati all'accordo sindacale sugli esuberi. Al netto degli oneri non ricorrenti l'utile sarebbe cresciuto a 124,9 milioni, rispetto ai 121 milioni del 2018.

La trimestrale "conferma" il trend positivo imboccato da Ubi nel corso del 2018 "su tutti gli aspetti". "Abbiamo un incremento dei ricavi", e soprattutto del margine di interesse "nella sua componente commerciale, abbiamo un'ottima tenuta della componente commissionale e una buona prestazione per quanto riguarda i risultati della finanza" a cui si aggiunge il "continuo" controllo dei costi, "che continuano a decrescere".

A Piazza Affari il titolo corre dopo i conti, avanzando del 4,6% a 2,7 euro.