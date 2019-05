Prosciutto S.Daniele, fatturato a 330mln

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Numeri in crescita nel 2018 per il Prosciutto di San Daniele Dop che nel 2018, come annunciato Mario Cichetti, direttore del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, ha raggiunto un fatturato di 330 milioni di euro. La produzione di questa eccellenza friulana sfiora i 2,8 milioni di prosciutti ed è in crescita del 5,4% rispetto al 2017, mentre il San Daniele Dop registra una crescita complessiva del 1,5% rispetto al 2017, precisa ancora il Consorzio di Tutela in un incontro stampa a Roma. Sul fronte esportazioni la quota di vendite all'estero della Dop San Daniele è del 18%, metà del business in Europa e metà nei mercati extra Ue, con prevalenza delle piazze nordamericane. "La Brexit preoccupa anche il nostro distretto - ha detto Cichetti - ma a fronte di questa incertezza fanno da contraltare i risultati positivi raccolti grazie agli accordi di libero scambio siglati con Paesi terzi, come il Ceta per il mercato canadese e il Jefta con il mercato nipponico".