Leonardo, utile netto trimestre +54%

Leonardo registra "un solido inizio d'anno", come sottolinea la società, registrando nel primo trimestre del 2019 un utile netto in crescita del 54% a 77 milioni. +11,2 % per i ricavi a 2,725 miliardi.

"Risultati dei principali business in linea con le attese e progressi sui mercati internazionali", sintetizza la società.

"I risultati del primo trimestre 2019", commenta l'A.d Alessandro Profumo, "sono solidi e in crescita, in linea con le attese. Confermiamo la guidance 2019 e restiamo focalizzati sull'esecuzione del piano industriale volto alla crescita sostenibile del gruppo".