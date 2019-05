Fosun investe 400 milioni in The Medelan

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Era il cuore finanziario di Milano, Piazza Cordusio sede delle Poste, di banche e assicurazioni alle spalle della Borsa. Nel 2021 ultimata la riqualificazione dell'ex palazzo del Credito Italiano ad opera di Fosun, si aprirà alla città The Medelan (dal nome dell'insediamento celtico originale del VI secolo a.c.), ospitando non solo uffici ma anche negozi e un ristorante sul 'rooftop'. Un investimento di oltre 400 milioni e un impegno che Pietro Clemente, direttore esecutivo asset management di Fosun Hive Italia, definisce "di lungo termine". Un progetto ambizioso che si completa con una partnership pubblico-privato in via di definizione sotto la guida del Comune di Milano, per rinnovare dal punto di vista urbanistico la piazza e le vie circostanti. Quanto tempo impiegherà l'immobile conferito al Fondo Broggi (DeA Capital) per andare a 'break even' e quanto renderanno gli affitti (affidati a Jll, Cushman&Wakefield e Cbre) il manager non lo svela ma avrà canoni 'premium'.