Commerzbank: trimestrale in flessione per la banca tedesca

- Ricavi più bassi e maggiori esborsi fiscali pesano sulla trimestrale di Commerzbank. Si registrano entrate per 2,16 miliardi e utile operativo per 244 milioni di euro (erano 258 milioni di euro nel primo trimestre del 2018), rende noto Commerzbank da Francoforte. In totale la seconda banca tedesca guadagna 120 milioni, cioè il 54% in meno rispetto allo scorso anno. Sono calati i costi dell'amministrazione, passando dal 1.882 milioni del 2018 a 1.834 di quest'anno, ma non compensano la flessione dei ricavi.

La banca rende noto di avere acquisito 123.000 nuovi clienti.(ANSA).