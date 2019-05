Borsa: Milano poco mossa, cede Fineco

Piazza Affari chiude poco mossa (-0,07%) in una giornata contrastata per le altre Borse europee, appesantite in mattinata dalle schermaglie commerciali tra Usa e Cina ma tonificate dalla produzione industriale tedesca che a marzo ha superato le attese. Fineco lascia sul campo oltre mezzo punto (-0,68%) dopo la cessione del 17% da parte di Unicredit (-0,12%). Sul Ftse Mib corre Ubi (+4,84%) grazie ai buoni conti del trimestre, assieme a Ferrari (+2,64%) sempre in forma dopo il rally di ieri. Bene anche Recordati (+2,27%) e Juventus (+2,25%). Fuori dal Ftse Mib volano Piaggio (+8,06%) promossa dagli analisti di Mediobanca all'indomani della trimestrale e Unieuro (+5,19%) coi conti. La trimestrale invece non dà soddisfazione in Borsa a Poste Italiane (-3,16%). Soffrono anche Cnh (-2,43%) e Tim (-1,94%) per i risultati della controllata Tim Brasil più bassi rispetto alle stime.