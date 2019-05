Borsa: Milano giù con Poste e Intesa

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Peggiora Piazza Affari dopo un tentativo di recupero a metà mattina, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,8%. Frenano Poste (-3,5%) dopo i conti trimestrali, Fineco (-2,48%), debole già nella vigilia dopo la cessione del 17% da parte di Unicredit (-0,24%) per 1 miliardo di euro, e Intesa Sanpaolo (-1,9%), bocciata dagli analisti di Mediobanca all'indomani dei conti. Pesante Cnh (-2,9%), che ha diffuso ieri la trimestrale, con utile in rialzo ma vendite in calo al di sotto delle stime degli analisti, più cauta Fca (-1%), in linea con il settore dell'auto in Europa. Contrastate Banco Bpm (+1,04%) e Ubi (+0,66%) in vista entrambe della trimestrale. Giù Tim (-1,74%) dopo i conti della controllata Tim Brasil peggiori delle stime, mentre corre Piaggio (+6,15%), promossa dagli analisti di Mediobanca all'indomani della trimestrale.