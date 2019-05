Borsa: Milano debole (-0,3%), pesano Poste, Fineco e Cnh

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Piazza Affari appare debole nella prima mezz'ora di scambi (Ftse Mib -0,33%), frenata da Poste (-3,59%) dopo i conti trimestrali e Fineco (-1,85%), sulla scia dello scivolone della vigilia dopo la cessione del 17% da parte di Unicredit (-0,58%) per 1 miliardo di euro. Segno meno anche per Cnh (-3,24%), all'indomani della trimestrale, con utile in rialzo, ma vendite in calo al di sotto delle stime degli analisti. Più cauta Fca (-0,57%), in linea con il settore dell'auto in Europa. Contrastate Banco Bpm (+1,22%) e Intesa Sanpaolo (-1,09%), con lo spread stabile sopra quota 264 punti, mentre Ubi (+0,39%) si prepara a diffondere la trimestrale. In calo Tim (-1,28%) dopo i conti della controllata Tim Brasil, mentre il rialzo del greggio favorisce Eni (+0,47%) e Saipem (+1,23%), titolo migliore del listino. Sprint di Piaggio (+4,9%), all'indomani della trimestrale migliore delle stime degli analisti, debole Pininfarina (-1,9%).