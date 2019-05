Borsa: Europa positiva, Milano invariata

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Borse europee positive dopo il rialzo migliore delle stime della produzione industriale tedesca in marzo. Proprio Francoforte (+0,43%) è la migliore, seguita da Parigi (+0,2%). Sopra la parità Madrid (+0,09%), invariata Milano, fiacca Londra (-0,03%). I listini europei si riprendono dal calo della vigilia dovuto alle schermaglie sui dazi Usa. In rialzo i futures su Wall Street in attesa dell'arrivo del vicepremier cinese Liu He a Washington per proseguire con i negoziati. Dagli Usa sono in arrivo poi le richieste di mutui e le scorte di greggio. Proprio il rialzo del prezzo del barile (+0,39%) spinge i titoli delle società di ingegneria John Wood (+3%), Tullow Oil (+2%), Saipem (+1,5%) ed Sbm (+1,42%).

Acquisti su Banco Sabadell (+2,09%) a Madrid e, in Piazza Affari, Banco Bpm (+2%) e Ubi (+1,43%), in attesa delle rispettive trimestrali. Ancora vendite su Fineco (-1,17%) dopo la cessione del 17% da parte di Unicredit (+0,47%). Giù Poste (-2,46%) e Intesa (-1%) dopo i conti trimestrali.