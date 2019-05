Borsa: Europa debole, Milano -0,6%

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Invertono la rotta le borse europee dopo il timido rialzo della prima mattinata, con i mercati che guardano a Francoforte, dove oggi il presidente della Bce Mario Draghi incontra gli studenti della 'generazione dell'euro', e a Washington, dove è atteso il vicepremier cinese Liu He per proseguire con i negoziati sui dazi. In rialzo oltre i 274 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Girano in calo i futures Usa e tutti i listini a partire da Francoforte (-0,13%), favorita nella mattinata dal rialzo sopra le stime della produzione industriale tedesca in marzo. Segno meno anche per Parigi (-0,2%), Madrid (-0,63%) e Milano (-0,6%), che non è mai salita oltre la parità, più cauta invece Londra (-0,33%). I timori sui dazi frenano gli automobilistici Bmw (-2,75%), dopo il taglio delle stime degli analisti di Barclays, ed Fca (-1,27%). In Piazza Affari effetto trimestrale su Poste (-3,44%), mentre Fineco perde il 2%, ma sopra al prezzo di 9,8 euro riconosciuto a Unicredit (+0,19%) che ha ceduto il 17%.