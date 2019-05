Borsa: Asia in difficoltà, Tokyo -1,46%

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Seduta difficile per le borse di Asia e Pacifico dopo il dato sulle esportazioni cinesi in aprile (-2,7%), che ha risentito della guerra sui dazi con gli Usa, con le ultime tensioni che hanno affossato anche Wall Street e le piazze europee nella vigilia. Tokyo ha perso l'1,46%, Shanghai lo 0,72% e Taiwan lo 0,58%. Giù anche Seul (-0,41%), Sidney (-0,42%) e le borse di Hong Kong (-1,04%) e Mumbai (-0,85%) ancora in fase di contrattazioni. In attesa dell'arrivo a Washington del vicepremier cinese Liu He per l'ultima tornata di colloqui, gli investitori restano scettici, con i futures in calo sia in Europa che negli Usa. Oltre alla produzione industriale tedesca, salita inaspettatamente dello 0,5% a marzo su febbraio, sono in arrivo le richieste di mutui e le scorte di petrolio negli Usa. In rialzo il greggio Wti a 61,88 euro (+0,77%) e l'oro (+0,22%), balzato a 1.287,3 dollari l'oncia, mentre il dollaro si rafforza sia sull'euro che sullo yen.