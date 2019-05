A Barcellona il Salone del centenario

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Ai nastri di partenza l'edizione del centenario di 'Automobile Barcelona', il Salone Internazionale dell'Automobile. All'evento, organizzato da Fira de Barcelona, si terrà dall'11 al 19 maggio, partecipano 45 marchi automobilistici da tutto il mondo che sveleranno 42 anteprime; 130 gli espositori.

In programma una sorta di viaggio nel tempo, dal passato al futuro, attraverso le innovazioni che si sono susseguite nel secolo di storia del Salone, con un occhio attento all'auto che verrà. 'Automobile Barcelona' si estenderà su oltre 150mila metri quadrati e sarà diviso in tre aree principali: - Motorshow: dedicato alle novità dei 45 marchi che partecipano, e a tutte le innovazioni tecnologiche.

- Connected via: permette ai visitatori di sperimentare in autonomia le nuove tecnologie di guida o scoprire i veicoli che verranno.

- Road to100: è un programma speciale di attività incentrato sulla storia di 100 anni del Salone.