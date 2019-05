Generali: Galateri,siamo vascello solido

Ha preso il via l'assemblea degli azionisti di Generali al centro Congressi della Stazione Marittima di Trieste al termine di un anno che, per l'amministratore delegato Philippe Donnet, è stato "positivo e impegnativo". Presente il 43,3% del capitale. "Generali - ha commentato il presidente Gabriele Galateri di Genola - è una nave che ha avuto bisogno di un intervento di manutenzione straordinaria e di rinnovamento per navigare in acque sempre più agitate e ora è un vascello più solido, veloce e moderno, con un equipaggio competente e affiatato, ufficiali di bordo coesi e ambiziosi e armatori - voi azionisti - capaci, così come 200 anni fa qui a Trieste, di vedere e sostenere gli orizzonti promettenti che la nave Generali si presta a solcare". Una prova è l'andamento del titolo in Borsa, che - ha sottolineato Donnet - "dall'investor day di novembre è salito di oltre il 48%, meglio della media dei titoli assicurativi europei", a fronte di una Stoxx europeo di settore salito del 18%.