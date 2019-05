Ferrari, +22% utile netto trimestre

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - Ferrari ha chiuso il primo trimestre 2019 con un utile netto di 180 milioni, in crescita del 22% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Trainano i conti, approvati dal consiglio di amministrazione, "le robuste consegne" della Ferrari Portofino. La casa di Maranello conferma i target 2019: ricavi netti oltre 3,5 miliardi di euro, in crescita di oltre il 3% rispetto al 2018, ebitda adjusted tra 1,2 e 1,25 miliardi, in aumento di circa il 10%, ebit adjusted tra 0,85 e 0,9 miliardi (circa il 6% in più del 2018), free cash flow industriale pari a 0,45 miliardi, in crescita di oltre il 10%. Nel trimestre le consegne Ferrari sono 2.610, in aumento del 22,7% con un incremento del 9,6% nella regione Emea, del 26,5% nelle Americhe e del 79,2% in Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan. I ricavi netti sono pari a 940 milioni di euro, in crescita del 13,1% (+11,1% a tassi di cambio costanti). L'ebit adjusted è pari a 311 milioni di euro, in crescita del 14,1%.