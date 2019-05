Borsa:Milano sale con Recordati, Campari

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Piazza Affari cerca di riprendersi dallo scivolone di ieri provocato dall'inasprimento della guerra commerciale tra Usa e Cina. Il Ftse Mib sale dello 0,56%, in testa alle Borse europee, tutte in rialzo frazionale con l'eccezione di Londra (-0,26%). In luce Campari (+1,6%) e Mediolanum, che oggi diffonderanno i conti del primo trimestre, bene anche Recordati (+1,8%), Stm (+1,3%) e, sempre nel risparmio gestito, Azimut (+1,3%). Le indiscrezioni su un'alleanza internazionale non scaldano Mediaset (+0,3%), che oggi riunirà un cda straordinario. Poco mossa anche Generali (+0,2%), mentre a Trieste è in programma l'assemblea, così come Tim (+0,06%). FinecoBank gira al rialzo (+0,3%) dopo un avvio difficile in scia alla decisione di Unicredit (-0,22%) di prepararsi a cederne una quota. Positivi i bancari con Mediobanca (+1,1%) e Intesa (+1%), con Ca' de Sass che oggi darà la trimestrale.