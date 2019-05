Borsa: Milano svetta con trimestrali

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Piazza Affari svetta in Europa, in controtendenza rispetto a un mercato borsistico preoccupato dalla piega che sta prendendo la guerra commerciale tra Usa e Cina. Il Ftse Mib avanza dello 0,5%, spinto dalle trimestrali di Ferrari (+5,2%), Amplifon (+4,9%), Piaggio (+3,2%) e Campari (+2,6%). Bene anche la Juve (+3,7%) e Diasorin (+2,75%) mentre torna a scendere Fineco (-3,4%) in attesa del collocamento di una quota da parte di Unicredit (-0,7%). In affanno anche Unipol (-1,3%), Eni (-1,2%) e Saipem (-1%). Intesa sale (+0,7%). Deboli Generali (-0,2%) e Tim (-0,2%).