Borsa: Asia arranca con guerra dazi. Milano in lieve rialzo

Avvio di seduta in lieve rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,16% a 21.444 punti.



Le Borse asiatiche faticano a riprendersi dopo il tonfo di ieri, scatenato dai tweet con cui il presidente americano Donald Trump ha alzato i toni della guerra commerciale con la Cina, annunciando l'aumento dei dazi, a partire da venerdì, su 200 miliardi di dollari di import di Pechino. Tokyo, tornata alle contrattazioni dopo sei giorni di chiusura, cede l'1,5%, Seul l'1% mentre i listini cinesi, così come Hong Kong (-0,05%), restano preda dell'incertezza con Shanghai che cede lo 0,21% e Shenzhen che sale dello 0,5%.

Gli investitori restano nervosi in attesa di vedere se il round negoziale tra Washington e Pechino che si terrà giovedì e venerdì potrà impedire l'inasprirsi dei rapporti commerciali. Il clima resta negativo anche sulle altre Piazze, con i future a Wall Street e in Europa tutti in rosso.