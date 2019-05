(ANSA) - MILANO, 7 MAG - La Borsa italiana ha girato in calo dopo le nuove stime sul Pil arrivate dalla Ue che ha fatto allargare lo spread. Il listino però è tornato in breve a riprendere un minimo vantaggio (+0,2%), trainato dalle buone performance di alcuni titoli dopo le buone trimestrali: Amplifon (+6,2%), Ferrari (+4,6%), Campari (+2,9%) e Piaggio (+2,5%) Rimangono in negativo invece tutti gli altri mercati europei per la guerra dei dazi Usa-Cina e l'indebolimento dei petroliferi col calo del greggio. Il peggiore è Londra (-1,1%), seguito da Parigi (-0,8%) e Francoforte (-0,7%).

Sul listino di Milano sono in negativo, oltre a Eni (-1,34%), i titoli finanziari: Fineco (-4,6%) per la prospettiva di un collocamento da parte di Unicredit (-1,6%), Unipol (-1,7%), Intesa (-1,2%) dopo i conti del trimestre, Banco Bpm (-1,4%) e Ubi (-1,2%).