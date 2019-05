(ANSA) - MILANO, 7 MAG - Cellnex, controllata al 29,9% da Edizione, acquista 10.700 siti in Francia, Italia e Svizzera da Iliad, di cui 2.200 in Italia da Iliad. Altri 5.700 siti li acquisirà da Free (Iliad) in Francia e da Salt in Svizzera i suoi 2.800 siti. L'investimento, si legge in una nota, è di 2,7 miliardi. All'accordo con i tre operatori si aggiunge un piano di costruzione di nuovi siti nei tre paesi tra il 2020 e il 2027: fino a 2.500 in Francia, 1.00 in Italia e 500 in Svizzera con un investimento stimato di 1,35 miliardi. In tutto sul piatto Cellnex mette oltre 4 miliardi per rafforzarsi nei tre paesi.

In Francia Cellnex e Iliad costituiranno una nuova società, controllata rispettivamente al 70 e al 30%, che gestirà le torri. In Svizzera con Salt costituirà una newco, controllata al 90%, che gestirà le torri, precisa la nota.