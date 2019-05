Ue, martedì le previsioni economiche di Bruxelles

Un Pil con una crescita più virtuale che reale (0,1-0,2 per cento) e un debito pubblico che continua a salire verso quota 133 per cento del Pil: sono alcune delle prime indicazioni sui conti dell'Italia per il 2019 raccolte a Bruxelles in vista delle previsioni economiche di primavera che la Commissione europea rendera' note martedì. In uno scenario complessivo caratterizzato da molte incertezze, l'esercizio previsionale di Bruxelles sara' improntato alla cautela. L'evoluzioni delle tensioni commerciali tra le due sponde dell'Atlantico, la Brexit, i rapporti con la Cina e l'esito delle elezioni europee sono i principali fattori destinati a incidere sull'evoluzione di una situazione economica nei Paesi membri dell'Ue che non appare certo rosea. Il tutto nella consapevolezza che entro fine anno cambieranno i vertici delle istituzioni Ue, Bce compresa. Ma se il futuro si presenta difficile per tutti, per l'Italia la strada appare ancora piu' in salita, almeno vista da Bruxelles.

La crescita dello 0,2% registrata nel primo trimestre - e che ha consentito di uscire dalla recessione tecnica in cui l'economia del Paese era piombata negli ultimi trimestri dello scorso anno - e' la meta' di quella registrata dall'Eurozona e diventa davvero poco cosa se confrontata con lo 0,7% messo a segno dalla Spagna. L'unico Paese, insieme alla Grecia, a precederci nella poco invidiabili classifiche della disoccupazione generale e giovanile. Secondo le valutazioni raccolte qui, inoltre, il segno piu' davanti allo 0,2% del periodo gennaio-marzo 2019 (che e' poi la stessa cifra che a febbraio la Ue aveva previsto per la crescita dell'Italia durante l'intero anno) ha un carattere che potrebbe rivelarsi effimero se effettivamente fosse il risultato di un 'rimbalzo' delle esportazioni e della ricostituzione delle scorte di magazzino da parte delle aziende.

Il vero problema, osservano gli addetti ai lavori, e' quello degli investimenti: quelli delle imprese restano al palo. Un segno inequivocabile sul fatto che la fiducia e' ancora merce rara. Anche la Bankitalia ci mette del suo, avvisando che i rischi per la stabilita' finanziaria derivanti dalla congiuntura economica sono in aumento e che l'alto debito pubblico rende l'economia italiana particolarmente esposta. Questo mentre lo spread spinge all'insu' i tassi bancari, con conseguenze inevitabili sull'accesso al credito. Ad ogni modo, al di la' dei numeri che la Commissione diffondera' il 7 maggio e in attesa di vedere quali saranno gli equilibri politici europei che usciranno dalle elezioni del 26, l'Italia molto probabilmente evitera' di cadere sotto procedura d'infrazione per debito eccessivo almeno fino al prossimo autunno. Quando pero' dovra' uscire allo scoperto presentando la manovra per il 2020 e la soluzione che intende adottare rispetto all'aumento dell'Iva previsto dalle clausole di salvaguardia.