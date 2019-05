Confindustria, sbloccare cantieri fermi

"L'ambito di intervento più urgente, oltre che in grado di esplicare più rapidamente effetti positivi sull'economia reale, era e rimane lo sblocco delle opere già programmate e finanziate e che, tuttavia, risultano bloccate".

Così Confindustria in audizione al Senato sul decreto Sblocca Cantieri, sottolineando che "è necessario riaprire subito i cantieri fermi, completare i lavori che sono sospesi e utilizzare le risorse già stanziate". Il passaggio in Parlamento "potrebbe rappresentare la sede per l'adozione di alcune specifiche misure di sblocco".