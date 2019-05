Borsa: Europa stabilmente in rosso

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Le Borse europee procedono stabilmente in calo, con gli investitori che temono una guerra commerciale tra Usa e Cina dopo le minacce di Donald Trump per nuovi dazi. Intanto la delegazione cinese si sta preparando per andare negli Usa per il nuovo round negoziale sul commercio dell'8 maggio. Nel Vecchio continente piombano anche i dati sul commercio al dettaglio rimasto invariato a marzo.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,55%. In rosso Milano e Parigi (-2,1%), Francoforte (-2%), Madrid (-1,7%) mentre Londra è chiusa per una festività. Ad appesantire i listini ci sono le perdite del comparto dell'auto e della componentistica e l'hi-tech.

A Piazza Affari proseguono in profondo rosso Stm e Cnh (-4%).

In calo anche Pirelli (-3,4%), Brembo (-3,2%), Fca (-2,6%).

Giornata nera anche per le banche con Mps, Banco Bpm e Unicredit (-2,5%), Ubi (-2,3%), Bper (-2,1%) e Intesa (-1,5%).