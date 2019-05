Borsa: Europa chiude in ribasso

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - Avvio di settimana negativo per le le Borse europee, in un clima di preoccupazione per l'esito dei negoziati con la Cina sui dazi dopo le minacce via twitter del presidente degli Usa Donald Trump. Francoforte ha perso l'1,31% e Parigi l'1,18% mentre Londra era chiusa per festività.