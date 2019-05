Il tiramisù in 30 secondi? Si può fare...

Il tiramisù ogni volta che se ne ha voglia, il sogno dei golosi, è realtà. A preparalo in 30 secondi è la macchina Meesoo che, al termine del secondo anno di attività, ha un giro d’affari in crescita, in Italia e all’estero.

L'inventore è Iuri Merlini - ingegnere specializzato in startup ad alto contenuto d’innovazione – che traccia un bilancio più che positivo e spiega il funzionamento: La macchina - spiega - è coperta da brevetto internazionale, è concessa in comodato d’uso ed ha gradualmente suscitato l’attenzione degli operatori professionali della ristorazione. Dopo il fortunato approdo dello scorso anno in Francia - prosegue - è ora la volta di Londra (le prime macchine si possono trovare presso Grilandia – Bayswater oppure presso Silk – Park Royal). Va bene anche in Italia, dove Meesoo ha acquisito come cliente il Gruppo Unicomm. Grazie a questo accordo oggi è possibile gustare il tiramisù espresso a Mestre, Belluno, Feltre, Perugia ed in altre località".