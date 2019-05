Bonus e sgravi costano 137 miliardi anno

(ANSA)-VENEZIA,4 MAG -Gli sgravi fiscali ( cioè gli effetti di detrazioni,deduzioni fiscali,crediti imposta e cedolari secche) alleggeriscono di 137,6 mld ogni anno il peso fiscale dei contribuenti.E' il conto della Cgia che rileva come si tratti di una dimensione economica importante che risulta essere sopra l' evasione/elusione fiscale che, per il Mef,ammonterebbe a 110 mld annui.I 137,6mld di sgravi sono:61,1mld di tax expenditures;39,1 mld di detrazioni a dipendenti, pensionati e autonomi;26,8 mld di sgravi sui tributi locali;10,6 mld per detrazioni familiari a carico.Riguardo alle misure riconducibili a tax expenditures di queste 513 agevolazioni,le prime 20 incidono sul totale della spesa (46,1mld anno) per il 75,5%.Tra le principali agevolazioni: bonus Renzi per 11 mln di lavoratori dipendenti con un livello retributivo medio-basso (costa a Stato 9,4mld annui);la detrazione al 50% delle spese per il recupero edilizio (6,8mld) e i proprietari di prima casa la cui rendita catastale non rientra nell'imponibile Irpef (3,6mld).