Proroga a 15 giugno per offerte Alitalia

Il nuovo termine indicato a Fs per presentare l'offerta vincolante per Alitalia è stato prorogato al 15 giugno. Lo si legge in una nota del Mise. "Dopo aver ricevuto oggi, da parte dei commissari straordinari di Alitalia, la comunicazione di richiesta di proroga del termine per la presentazione di un'offerta definitiva e vincolante per Alitalia da parte di Fs, il Ministro Luigi Di Maio ha autorizzato la proroga di tale termine al 15 giugno 2019, auspicando tuttavia che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile".

Quanto ad Atlantia, che al momento sembrerebbe fuori dalla partita, "finché non leggo le carte, cioè finché non inviano i soggetti interessati una richiesta formale - ha chiarito Di Maio - per me non sono a bordo. Poi leggeremo le carte. La situazione è complessa".

In mattinata anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli era intervenuto sull'eventuale ruolo di Atlantia, assicurando che non è cambiato l'atteggiamento del Movimento nei confronti della holding dei Benetton: nessuno scambio, quindi, tra un potenziale ingresso in Alitalia e le vicende legate al crollo del Ponte Morandi.