Di Maio, un miliardo alle famiglie dai risparmi sul reddito

Di Maio annuncia uno 'scatto in avanti' nella politica per il sostegno al reddito, 'destinando il miliardo di risparmi che arriverà dal reddito di cittadinanza alle famiglie. E' una forza che vogliamo mettere nel sistema e che si completerà con altri due passaggi fondamentali: l'abbassamento delle tasse con la riduzione del cuneo fiscale e l'aumento degli stipendi dei lavoratori, con l'introduzione del salario minimo, che in Italia può fare davvero la differenza e che vogliamo portare anche in Europa', aggiunge il leader del M5s in un post su Fb.