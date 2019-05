Carige: Tria, bene interesse Blackrock

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Ribadisco l'auspicio di una soluzione privata per Banca Carige". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avvicinato dall'ANSA nelle vie del centro di Roma, risponde ad una domanda sui timori dei sindacati relativi al futuro dell'istituto genovese. Per Tria "l'interesse manifestato da un investitore istituzionale di standing internazionale come Blackrock, tra l'altro già presente nel capitale di altre banche italiane e supportato da un adeguato piano industriale è un buon segnale in questa direzione e una garanzia per il rilancio della banca".