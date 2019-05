Carige: a Genova sindacati in presidio

(ANSA) - GENOVA, 3 MAG - Presidio dei sindacati dei bancari a Genova davanti alla Regione per alzare l'attenzione su Carige e respingere le ipotesi di licenziamenti, dopo le indiscrezioni sul raddoppio fino a 2.000 dipendenti degli esuberi già previsti nel nuovo piano dei commissari di fine febbraio. "A scanso di equivoci dico alla controparte che se si presenta con un piano di 2.000 esuberi troverà il sindacato bancario schierato.

Abbiamo gestito in sette anni 60mila esuberi nel settore senza licenziamenti, vogliamo fare la stessa trattativa in Carige fatta con le altre banche", dice Giuliano Calcagni, segretario generale Fisac Cgil. "Si lascino da parte questioni da ultima spiaggia cercando di fare pressioni", replica a chi fa presente che l'acquisizione da parte di Blackrock potrebbe essere l'unica soluzione: "Non sono abituato a fare una trattativa con la pistola puntata alla tempia".