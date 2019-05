Adidas supera aspettative, vola in Borsa

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Adidas ha chiuso il primo trimestre con un utile netto in aumento del 17% a 632 milioni di euro, un utile operativo di 875 milioni e ricavi per 5,9 miliardi di euro (+4%), superiori alle aspettative degli analisti. Lo ha annunciato il gruppo tedesco che ha preso il volo alla Borsa di Francoforte, dove è arrivato a guadagnare il 7,5%. La capitalizzazione è così salita fino a 49 miliardi di euro. A trainare sono state le vendite sul mercato cinese, che hanno bilanciato la performance negativa registrata invece in Europa.

La società, che all'inizio di aprile ha annunciato una partnership con la cantante Beyonce, ha reso noto oggi che una prima linea di prodotti frutto della collaborazione sarà commercializzata già nel 2019.