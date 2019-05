(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "La volatilità dei prezzi dei titoli di Stato continua a rappresentare una fonte rilevante di rischio per le compagnie assicurative italiane, che investono una quota elevata del proprio attivo in questi titoli". E' quanto si legge nel rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d'Italia dove l'indice di solvibilità medio, dopo il forte calo registrato alla metà del 2018 si è stabilizzato; era pari al 224 per cento alla fine dell'anno, ben al di sopra del minimo regolamentare del 100 per cento, ma inferiore di 16 punti percentuali rispetto alla fine del 2017".

Nostre simulazioni basate sui bilanci del 2018 indicano che un incremento parallelo di 100 punti base della curva dei rendimenti relativa al complesso dei titoli obbligazionari, determinato da un aumento dei premi per il rischio, riduce mediamente il valore delle attività patrimoniali al netto delle passività di circa il 20 per cento. Tuttavia, nota il rapporto, "i risultati delle prove di stress condotte lo scorso anno dall'EIOPA e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) indicano che i principali gruppi assicurativi italiani sono in grado di resistere all'impatto di shock particolarmente severi su variabili finanziarie, demografiche e assicurative".