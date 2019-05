Wall Street chiude in calo, Dj -0,46%

(ANSA) - NEW YORK, 2 MAG - Chiusura in calo per Wall Street con il Dow Jones che perde lo 0,46% a 26.308,87 punti, il Nasdaq lo 0,16% a 8.036,77 punti e l'indice S&P500 lo 0,21% a 2.917,53.

Dopo la chiusura, l'euro viene scambiato a 1,1173 dollari e il dollaro viene scambiato a 111,52 yen, 1,0195 franchi svizzeri e 0,7671 sterline.