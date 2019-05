Borsa: Milano chiude in rosso con Europa

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - La Borsa di Milano (-0,78%) chiude in calo, in linea con gli altri listini dell'Europa e con Wall Street. Sui mercati pesa la decisione della Fed di non variare i tassi di interesse. In ordine sparso le banche dopo una giornata all'insegna dell'incertezza. Lo spread tra Btp e Bund archivia la seduta a 252 punti base con il rendimento del decennale italiano al 2,55%.

Piazza Affari ha risentito dell'andamento del comparto energetico dopo il calo del prezzo del petrolio. In rosso Saipem (-4,1%), Tenaris (-2,9%), Snam (-2%) ed Eni (-1,2%). Seduta in calo anche per Fca (-1,3%) ed Exor (-1,6%), dopo i dati sulle vendite in Italia. In calo anche Rcs (-3,8%), nel giorno dell'assemblea con il ritorno al dividendo e Blackstone che inasprisce il conflitto sulla vicenda del palazzo di Via Solferino a Milano. Vola Gima TT (+22,8%), dopo che la Food and drug administration statunitense ha dato il via libera a Philip Morris per la commercializzazione di Iqos, le sigarette a bassa combustione, negli Usa.