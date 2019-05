Borsa: Asia chiude contrastata dopo Fed

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Borse asiatiche contrastate all'indomani della decisione della Fed di non variare i tassi di interesse, raffreddando le speranze per un taglio imminente.

La Corea del Sud (ancora aperta, +0,4%) e Taiwan (+0,34%) guidano i rialzi, mentre l'Australia cede (-0,74%). L'Hang Seng di Hong Kong's guadagna lo 0,6% e Mumbay lo 0,25%, mentre le altre piazze cinesi e il Giappone restano chiuse per festività.

Oggi gli occhi degli investitori sono puntati su alcuni dati macroeconomici come l'indice Pmi (Purchasing managers index) del manifatturiero europeo, la decisione sui tassi di interesse della Boe, i risultati degli ordinativi della fabbriche Usa. I futures sull'Europa sono contrastati.