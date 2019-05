Auto: immatricolazioni aprile +1,5%

Dopo tre cali consecutivi, il mercato italiano dell'auto registra un segno positivo in aprile.

Secondo i dati del ministero dei Trasporti, sono state immatricolate 174.412 vetture, l'1,47% in più rispetto allo stesso mese del 2018. Resta negativo il bilancio dei primi quattro mesi dell'anno: le auto vendute sono 712.196, con un calo del 4,62% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso.

Il gruppo Fca ha venduto in Italia nel mese di aprile 44.123 auto, il 4,15% in meno dello stesso mese del 2018. La quota scende dal 26,78 al 25,3%. Nei primi quattro mesi dell'anno le immatricolazioni del gruppo sono state 176.278, in calo del 13,75% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso con la quota che passa dal 27,37 al 24,75%.