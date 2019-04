Borsa:Asia a ranghi ridotti,Tokyo chiusa

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Si sono mosse con cautela le principali borse di Asia e Pacifico, a ranghi ridotti per il secondo giorno di chiusura festiva di Tokyo. Dati peggiori delle stime in Cina, Giappone e Corea, con prospettive non rosee per Hong Kong e Taiwan fanno da sfondo alla ripresa delle trattative con gli Usa sui dazi da oggi a Pechino. Lieve rialzo per Shanghai (+0,28%), ancora aperta insieme a Hong Kong (-0,55%) e Mumbai (-0,44%), mentre hanno chiuso in rialzo Taiwan (+0,26%) e Seul (+0,55%), a differenza di Sidney (-0,53%). Negativi i futures sull'Europa e su Wall Street dopo il calo della produzione industriale in Spagna, il Pil invariato in Francia e un lieve rialzo della fiducia dei consumatori in Germania. In arrivo il Pil della Spagna, atteso stabile, l'occupazione in Italia e nell'Ue e il Pil di quest'ultima. Dagli Usa sono in arrivo invece gli indici sul costo del lavoro, sui prezzi e sulle vendite di case, la fiducia dei manager di Chicago e quella dei consumatori.