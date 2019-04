Spread cala a 253 dopo conferma rating

La conferma del rating sovrano italiano da parte di Standard and Poor's di venerdì sera, seppure corredata da molte critiche all'esecutivo e previsioni non brillanti per il 2019, porta giù lo spread fra Btp e Bund.

All'avvio il differenziale scende a 253 punti contro i 260 della chiusura di venerdì e contro il massimo di 271 punti toccato giovedì. Il rendimento del decennale italiano cala al 2,53%.